TV3 VIDEO | Tanel Kiik: kriis kui selline kestab paratamatult läbi suve

TV3 "Seitsmetes uudistes" uuriti ministrilt, kas kriis on nüüd läbi. Kiik viitas, et teame, et viimased 10 päeva on toonud igapäevaselt alla 10 uue nakatunu, aga tuleb ka vaadata, et kriis on jõudnud töövaldkonda, sotsiaalvaldkonda ja majandusse.

"Kriis kui selline kestab paratamatult läbi suve," sõnas ta. Ta lisas, et kui oleksime lasknud viirusel vabalt möllata, oleks olukord sootuks hullem. Ka teised haiglad vajanuks sellist abi kui Kuressaare haigla ning oleks olnud ka suuremad tervisekahjustused, rohkem surnuid. "Mõju majandusele ja ühiskonnaelule oleks olnud laastavam."

Palju on räägitud viiruse võimalikust teisest lainest, mis võib tulla sügisel. "Täna arvestame, et tuleb," nentis Kiik. Ta lisas, et pole teada seegi, kas viirus suvel kaob või vaikselt hõõgub. Samuti ei oska keegi ette öelda, kas naastes on viiruselaine sama suur või isegi suurem.

Ta lisas, et kui järgmine kord kiiresti reageerida, pole ehk üleriigilisi lauskeelde vaja. Et oldaks valmis, tegeleb riik sellega, et ka kaitsevarustuse varud oleks piisavad.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

