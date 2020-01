TV3 VIDEO | Kas joodikuist roolimõrvarite karistused on liiga leebed?

Nädalavahetusel vapustas Eestit Saaremaal toimunud liiklusõnnetus, kus pikaajaline liiklushuligan sõitis 3,7 promillise joobega ja 138 kilomeetrise tunnikiirusega tagant otsa autole, kus hukkusid vanaema, ema ja lapselaps. Üks autos olnud naistest - nagu ka kihutanud autojuht - on raskes seisus haiglas. "Duubli" stuudios on külas vandeadvokaat Indrek Sirk, kellelt uuriti, kas Eesti karistusseadustik on roolijoodikute vastu on liiga leebe?

