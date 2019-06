TV3 VIDEO | Jaak Madison: kui mul oleks valikuvõimalus, siis ma kindlasti teeniks Eesti riiki valitsuses, mitte kuskil mujal

Koos reformierakondlase Valdo Randperega möödunud nädala poliitsündmusi kokku võtnud Jaak Madison heitis Reformierakonnale ette, et partei ei saa siseminister Mart Helme umbusaldusavalduse kirjutamisegagi hakkama, millele Randpere vastas, et küll umbusaldusavaldus ära tehakse ja Madison ei peaks kaitsma Helmet, kellega ta tülli olevat pööranud.

“Küll me selle Mardi (Helme — toim) umbuka ära teeme. Kas homme või ülehomme see tuleb. Aga sina ei peaks Marti kaitsma. Sina oled praegu sattunud Helmedega konflikti seoses sellega, et sa said europarlamendi valimistel 20 000 häält,” sõnas Randpere.

“22 800, vabandust,” parandas Madison.

“Siis sa andsid neile (Helmedele — toim) 22 800 põhjust sind kõigist nimekirjadest igaveseks maha tõmmata. Sa tegid suure vea, et sa said niipalju rohkem hääli kui Helmed. Ja kõik käivad ja kiunuvad, et EKRE-l on lühike pink. EKRE-l ei ole üldse pinki, EKRE-l on kaks taburetti, mille peal on kaks kaabut. Ja siis nende taburettide ümber käib üks tants ja kes rohkem nende käsi limpsib, saab istuda nende kaabude põlve peale. Sina ei ole paraku liiga palju limpsinud ja oled hammustanud paar korda. Sa oled surnud,” esitas Randpere oma versiooni.

Madisoni sõnul peavadki erakonnas olema erinevad nägemused. “Ma olen mitmel korral olnud teisel arvamusel. Ma olen seda välja näidanud, ma olen seda välja öelnud, ma teen seda jätkuvalt samamoodi edasi,” kinnitas Madison.

“Ja selle eest sind saadetaksegi Brüsselisse,” märkis Randpere.

“Ma olen alati öelnud, et kui mul oleks valikuvõimalus, siis kindlasti ma teeniks Eesti riiki vabariigi valitsuses, mitte kuskil mujal,” tunnistas Madison.

“Aga Helmed ei lase seda,” torkas Randpere.