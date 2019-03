TV3 VIDEO | Anastassia Kovalenko plagiaadi süüdistustega ei nõustu: kui tõesti midagi avastatakse, olen ma valmis oma tööd parandama

www.DELFI.ee RUS

Tartu Ülikool leidis täna, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Anastassia Kovalenko magistritööde puhul on tegemist plagiaadiga. Tema sellega aga ei nõustu ja on valmis oma tööd parandama. Vaata lähemalt TV3 "Seitsmeste uudiste" videost.