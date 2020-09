Turvatöötaja päästis eaka tartlanna vingumürgitusest

26. septembril kell 18.05 sai G4S-i juhtimiskeskus tulekahju häireteate Tähtvere linnaosas asuva eramu valvesüsteemilt. Olukorda saadeti kontrollima G4S patrull, kohalejõudmine võttis aega paar minutit.

Turvatöötaja sõnul ei paistnud maja juures esialgu tulekahju tundemärke ning hoones tuled ei põlenud. Maja ümbrust põhjalikumalt kontrollides märkas turvatöötaja ühel hetkel, et akende vahelt immitseb suitsu. Majas oli näha liikumist, mistõttu koputas ta aknale.

Hoonest väljus 70-aastane naine, kes ütles G4S töötajale, et kõik on korras ja abi ei ole vaja. Turvatöötaja aga märkas, et eramu on suitsu täis ja naise käitumine tundus ebaadekvaatne. Samuti oli eakas majaelanik suitsust ja vingust uimane. Turvatöötaja suunas naise värske õhu kätte ja palus häirekeskusel kiirabi ning päästjad appi saata.

Ruume kontrollides leiti köögist põlenguallikas: ahjus kõrbes liha. Turvatöötaja jahutas selle vee all ära. Seejärel avati aknad, et toad ära tuulutada.

Majas elav eakas naine oli söögi ahju unustanud, viibides ise teisel korrusel ning too ei märganud seetõttu toidu kõrbemist.

Sündmuskohale tulnud kiirabimeedikud viisid majaelaniku tervisekontrolliks haiglasse. Päästjad aitasid suitsu ja vingu erivahendiga ruumidest eemaldada.

Pangem tähele - üksi elavad eakad ei pruugi õnnetuse puhkedes olla suutelised olukorrale õigesti reageerima. Seetõttu tasub eaka lähedase abistamiseks paigaldada talle koju suitsu- ja vinguandurid, mis annavad ohust teada ka turvaettevõttele, kes saab turvatöötaja olukorda kiirelt kontrollima saata.