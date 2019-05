Turva- ja asenduskodude lapsed õpivad veeohutusalaseid tarkusi

Veepäeval on lapsi üheksast turva- ja asenduskodust Tartust, Pärnust, Tartumaalt, Ida-Virumaalt ja Harjumaalt.

Kaheteistkümnendat korda toimuva algatuse eesmärk on tõsta suve hakul laste veeohutusalast teadlikkust. Veepäeval tutvustatakse veeohutuse alaseid põhitõdesid, lapsed õpivad sukeldumise kaudu aru saama veealusest füüsikast ja inimese anatoomiast. Samuti on neil võimalus meediku käe all õppida esmaabi andmist ja uppunu elustamist.

Veepäeva korraldavad MTÜ SEB Heategevusfond, Tallink Spa hotell ja sukeldumisklubi Barrakuuda.

Tallink Hotelsi juhatuse esimehe Peter Rose sõnul täidab veeohutuspäev kahte olulist eesmärki - annab eluks vajalikke oskusi lastele, kes ei saa kasvada oma päritolu peres ning pakub teisalt neile üliolulist vaheldust ja rõõmu.