Turismisektor saab riigilt 25 miljonit

„Koroonaviiruse levikust tingitud kriis on pannud raskesse olukorda väga paljud ettevõtjad, iseäranis keerulises olukorras on turismisektor, kus paljud ettevõtted on kaotanud oma käibe isegi kuni sajaprotsendiliselt,“ rääkis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu.

„Turismisektori päästmiseks on vajalik toetus, mis aitaks neid ettevõtjaid, kelle tegevus on rahvusvahelise reisimise peatumise tõttu seiskunud või saanud oluliselt kannatada. See hõlmab nii majutust, toitlustust kui reisikorraldust,“ selgitas Karu.

Ministri hinnangul on kriisis olulisel määral kannatada saanud sektoreid veel ning valitsus jätkab meetmete lisamise ning täiendamisega. „Antud juhul on tegemist ühe näitega sektori-spetsiifilistest meetmete paketist – töö jätkub,“ lisas Karu.

Turismisektori toetamiseks luuakse mehhanism ettevõtjate tõendatud kriisikahjude osaliseks kompenseerimiseks tagastamatu abi korras. Toetusmeetme maht on 25 miljonit eurot.

Turismisektoril on oluline mõju Eesti majandusele. Oluline on tagada turismisektori jätkusuutlikkus üle Eesti, et oleksime edaspidigi konkurentsivõimeline sihtkoht ja sektori töökohad võimalikult suurel määral säiliksid.

Täpsemad toetusmeetme tingimused töötab EAS koos MKM-iga välja lähiajal, konsulteerides ka erialaliitudega.