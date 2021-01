Paide välijuht Heigo Einassoo selgitas, et eile pärastlõunal veidi enne kella 13 sai häirekeskus teate, et Türil Tollimetsa terviserajal on pikali maas suusataja ning meedikud tuvastasid mehe surma.

"Sündmusele reageerinud politseinikud surnukehal väliseid vägivalla tundemärke ei tuvastanud ning 65-aastase mehe surma põhjuse selgitab ekspertiis."