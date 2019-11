Türgi torpedeerib NATO Balti riikide ja Poola kaitseplaani

Ankara on öelnud oma NATO saadikule, et ta ei kirjuta plaanile alla ning võtab kohtumistel ja eraviisilistes vestlustes range joone, nõudes, et allianss nimetaks ametlikus sõnakasutuses Süüria kurdide üksuste võitlejaid ehk YPG-d terroristideks, teatasid allikad Reutersi vahendusel.

Türgi NATO delegatsioon polnud kohe kommentaarideks kättesaadav. Türgi kaitse- ja välisministeeriumid ei vastanud Reutersi kommentaaritaotlustele, vahendab ERR.

NATO saadikud taotlevad kõigi 29 liikmesriigi ametlikku heakskiitu sõjaväelisele plaanile kaitsta Poolat, Leedut, Lätit ja Eestit Venemaa rünnaku korral.

Ilma Türgi nõusolekuta võib NATO-l olla raskem kiiresti oma kaitsemeetmeid Baltikumis ja Poolas tugevdada.

Üks diplomaatiline allikas ütles Reutersile, et Türgi on kaitseplaani blokeerides võtnud Ida-Eurooplasid oma eesmärkide saavutamiseni sisuliselt pantvangi. Teine allikas nimetas Türgi käitumist häirivaks.