Tulumaks sööb erakorralise pensionitõusu sisuliselt ära

Kuna tulumaksuvaba miinimum on 500 eurot, siis rakendub seda ületavale pensioni osale 20-protsendine tulumaks tulumaks. 28 euro pealt on tulumaks seega 5,60 eurot, mis tähendab, et erakorralisest seitsmest eurost jääb alles vaid 1,40 eurot.

Rahandusminister Martin Helme ütles pensionide tulumaksu puudutavale küsimusele vastates, et EKRE hinnangul peaks pension olema tulumaksuvaba. "Järgmise aasta eelarves meil ei ole plaani nihutada seda 500 piiri," tunnistas Helme.

Keskerakonna valimislubadus oli tõsta pensione koos indekseerimisega 100 euro võrra, mis antud juhul tähendaks 38-eurost indekseerimisest tulenevat ja 62-eurost erakorralist tõusu.