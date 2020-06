Tulistamises viga saanud lapsed on paranemas

"Lapsed on iseseisval hingamisel ja stabiilses seisus ning nende elu ei ole ohus," kinnitas Kõplas ERR-ile.

Intervjuus "Vikerraadiole" märkis Kõplas veel, et inimeste tulistamisi mees ülekuulamisel ei eitanud.

Kõplas lisas, et toimunu mõistmiseks kõrvutavad nüüd uurijad kahtlustatava ütlusi sündmuskohalt kogutud faktidega. "Loodame, et motiiv selgub lähiajal, kuid praegu on see veel arusaamatu ja ebaselge. Sellist ütlust, miks ta seda konkreetselt tegi, ei ole ta öelnud," rääkis Kõplas.

Praeguse info järgi olid laupäevaõhtused sündmused politsei hinnangul ettekavatsemata. "Ei olnud tal planeeritud, selline juhutulistamine," ütles Kõplas "Vikerhommikus".

