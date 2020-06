Tulistaja oli poisipõlves aktiive noorkotkas, kuni lõi välja agressiivne ja ärrituv iseloom

"Oma käitumisega tol öösel kehastas ta seda, milline peaks olema kaitseliitlane: tähelepanelik oma kogukonna suhtes ja julge seaduserikkumise peatamiseks," teatas malevkond järelehüüdes hukkunud kaaslasele. Tapetud võitleja liitus Kaitseliiduga alles selle aasta alguses. Toompea malevkonna pealik Ilmar Raag avaldas kogu malevkonna nimel kaastunnet mehe perekonnale ja lähedastele. Ka tapetud mootorratturi vend on samuti vastu võetud Toompea malevkonda.

"Täpsuse huvides tuleb ütelda ka paar sõna tulistaja Mikk Tarraste kohta," jätkub postitus. "Ta oli poisipõlves aktiivne noorkotkas. Kui ta seejärel hakkas noorkotkaste juhiks, ilmnes et tegemist on kergesti ärrituva ja agressiivse mehega, kelle sõnakasutus ei olnud samuti kohane kaitseliitlasele. Omaaegsed Tallinna maleva juhid hea meelega ei meenuta teda. Ütleme otse, et väga kiiresti ei peetud teda enam sobivaks oma ametisse. Temast lahtisaamine ei olnud aga sugugi lihtne, sest Mikk Tarraste kasutas erinevaid juriidilisi nüansse, et protsessi peatada. Lõpuks lepiti 7 aastat tagasi kokku kompromissis, et Tarraste kirjutab ise lahkumisavalduse, et vältida halvema kõlaga väljaviskamist või vallandamist. Tema avaldus rahuldati kohe."