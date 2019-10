Tüli toimetuses? Varro Vooglaid lahkus Objektiivi tegevtoimetaja kohalt

Lisaks on tuvastatav, et sel nädalal ei ilmunud ka muidu nagu aamen kirikus ilmuvat iganädalast saadet "Fookuses", kus arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Delfi soovis Vooglaiult teada, mis on tema taandumise põhjus, ent Vooglaid keeldus kategooriliselt igasugustest kommentaaridest. "Ma ei kommenteeri neid asju, need on meie meeskonnasisesed küsimused," ütles Vooglaid.

Oletatavaks põhjuseks, miks Vooglaid lahkus võib olla vastuolu Objektiivi toimetuse sees. Tõenäoliselt on nendesamade sisemiste vastuolude tõttu varem ameti maha pannud ka Urho Meister ja Lennart Käämer, samuti varasem peatoimetaja Veiko Vihuri.

Delfi püüdis kommentaari saada ka Vihurilt. "Ma ei soovi teiega rääkida," ütles Vihuri vaid ja katkestas kõne.

Objektiivi praegust peatoimetajat Markus Järvit ei õnnestunud esialgu tabada.