Tulevaste ministrite nimed ja koalitsioonilepe saavad avalikuks homme

Homme keskpäeval kogunevad Keskerakonna ja Reformierakonna volikogud, et kinnitada koalitsioonikõnelustel kokku lepitud printsiibid ja ministrikandidaadid.

"Koalitsioonikõnelused on põhiosas jah jõudnud lõpusirgele, ametikohtade jaotumiseni. Lõplikud otsused tehakse siiski tegelikult homme hommikul," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Delfile.

ERR kirjutas eile, et nendele teadaolevalt toimuvad ministrikohtades mõned muudatused - näiteks kaotatakse kuuldavasti ära rahvastikuministri koht, väliskaubandusministri koht viiakse välisministeeriumi koosseisu ja sotsiaalministeeriumisse tehakse üks ministrikoht juurde.

Viimase kuulduse kohta ütles praegune sotsiaalminister Tanel Kiik, et seda ideed tõepoolest tõsiselt kaalutakse. "Aga nagu ma viitasin, siis kõik need otsused tehakse lõplikult siis, kui erakonnad on juhtorganite tasandil need heaks kiitnud," lisas ta.