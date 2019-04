Tulevane rahandusminister Martin Helme oma raadiosaates: ma ei võta rahandusministeeriumi prognoose tõsiselt

"Meil käisid seal koalitsiooniläbirääkimistel rahandusministeeriumi esindajad, kes raiusid nagu rauda, et kui me alandame aktsiise, siis riigieelarve laekumised järsult vähenevad," tuletas Mart Helme meelde. Ta jätkas reedeste uudiste taustal, et prognoose maksulaekumiste kohta on erinevad allikad pidevalt muutnud.

"Algusest peale! Selleks pole vaja olla konjuktuuriinstituut! Ma võin välja võtta oma sõnavõtud (riigikogus), et maksude tõstmine toob kaasa tulude vähesema laekumise. Kui meile tullakse nüüd rääkima, et aktsiiside langetamine toob maksuaugu, siis kes seda juttu räägivad? Seda juttu räägivad need inimesed, kes tegid esialgse vea maksude liigutamisega," jätkas Martin Helme.

"Mind hämmastab see kui ametnike usku võivad olla meie kallid koalitsioonikaaslased. Kui rahandusministeeriumist ikkagi nii öeldakse, siis me nendega vaielda ei oska. Ma ei võta tõsiselt neid prognoose, mis on läinud nii mitu korda valesti," lubas Helme.

Pikalt räägiti veel eestikeelsele haridusele üleminemisest. Tunti muret selle üle, et eestikeelsele õppele ei saa kohe üle minna, sest siis jõuavad "umbkeelsed" lapsed eesti lastega ühte klassiruumi.

"Ainus, mida me ei saanud hariduse ja keele osas, Keskerakond ei olnud nõus, et me ei pannud kirja kuupäeva, millal toimub üleminek eestikeelsele õppele täielik üleminek," selgitas Martin Helme. Mart Helme täpsustas, et EKRE olevat lauale pannud aasta 2030.

"Mis saab sellest "lillast agendast" koolides, siis jah, me tegelikult kangesti tahtsime haridusministeeriumi enda kätte, aga on selge, et me Isamaaga vaatame kullipilguga peale, mis toimub. Ma loodan, et meil õnnestub mingid programmid ära surmata, mille all tassitakse lasteaedadesse sooneutraalsust. Mingit liberaalset edasimarssi aga selles vallas tulla ei saa," lõpetas Martin Helme.

Lisaks sellele oli juttu erakondade võlgadest. Helmed ütlesid, et EKRE võlg riigikogu valimiskampaania järel on 100 000 eurot, kuid see lubati hiljemalt europarlamendi valimisteks tasa maksta.

Saate lõpuminutitel teatas tulevane rahandusminister, et keeldub andmast intervjuusid Postimehele.