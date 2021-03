Tuleval nädalal jõuab Eestisse vaid 16 440 vaktsiinidoosi

Tänahommikuse seisuga on Eestis end vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse vastu kaitsnud 133 263 inimest, mis on 12% täisealisest elanikkonnast. Mõlemad vaktsiinidoosid on saanud 80 614 inimest. Nädala jooksul on tehtud enam kui 39 500 vaktsineerimist, neist eilse päeva jooksul 5513. Vaktsineerimine jätkub ka pühapäeval.

Esmaspäevast laupäevani on praeguseks tehtud 39 588 vaktsineerimist, mida on 6020 võrra enam kui eelmisel nädalal kokku. Uuel nädalal on Eestisse saabuvad vaktsiinikogused kahjuks oodatust oluliselt väiksemad ja seetõttu on kasutada olevaid vaktsiine vähem. Esmaspäeval on Eestisse tulemas 14 040 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini ja reedel 2 400 doosi AstraZeneca COVID-19 vaktsiini.

Täna jätkub kõigi soovijate vaktsineerimist ettevalmistava nädalavahetuse pilootprojektina üle Eesti erinevates raviasutustes üle 65-aastaste inimeste vaktsineerimine ja ka eesliinitöötajate kaitsesüstimine. Eeloleval nädalal jätkub perearstide juures riskirühma inimeste vaktsineerimine ning samal ajal on käimas haridustöötajate ja sotsiaaltöötajate vaktsineerimine. Märtsi jooksul võimaldatakse teiste eesliinitöötajate hulgas vaktsineerimist ka COVID-19 kriisi lahendamiseks strateegiliselt olulistel ametikohtadel töötavatele isikutele, sh Riigikogu ja valitsuse liikmetele.

Eilse päeva jooksul vaktsineeriti 59 raviasutuses, sh 45 perearstikeskuses üle Eesti. Kokku on praeguseks vaktsineerimisi teinud 476 erinevat tervishoiuteenuse osutajat. Enam kui pool kõigist vaktsineerimistest on tehtud 390 perearstikeskuses.

Iga kolmas 80-aastane ja vanem vaktsineeritud

Vanusegruppide lõikes on vaktsineerimisega hõlmatus kõige kõrgem 80-aastaste ja vanemate seas, kellest on üle Eesti vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ligi kolmandik (32,2%), 75-79-aastaste seas on hõlmatus 16%, 70-74-aastaste seas 15,3%, 65-69-aastaste seas 16,7%, 60-64-aastaste seas 16,3%, 55-59-aastaste seas 14% ja 50-54-aastaste seas 13,8%. Alla 50-aastastest on vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 7,3%.

Üle 80-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on kõige kõrgem Läänemaal 55,3%, Saaremaal 55,1%, Hiiumaal 53,3%, Raplamaal 51,9%, Järvamaal 49,2%, Pärnumaal 46,6%, Jõgevamaal 42,3%, Viljandimaal 40,8%, Tartumaal 33,2%. Vaktsineerimisega hõlmatust tuleb oluliselt tõsta Ida-Virumaal, kus on kõigist elanikest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 5% ning üle 80-aastastest ligi 10%.