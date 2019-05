Tuleta meelde: erakondade esimehed lubasid mullu üksmeelselt president Kaljulaidile teaduse oluliselt suuremat rahastamist, valitsus on tänaseks lubadusest taganenud

Nii Keskerakond, Isamaa ja EKRE lubasid enne valimisi teaduse rahastust tõsta. Kui Keskerakond ja Isamaa panid eesmärgiks, et teadusele peaks panustama ühe protsendi SKPst, siis EKRE leidis, et sihiks peaks olema lausa kaks protsenti. Enne valimisi antud lubadused on aga unustatud.

„Mul on hea meel, et see lepe täna sõlmitud saab. Maailm muutub järjest teadmiste põhisemaks ja seni endale kätte võidetud koha hoidmiseks pole meil teist teed kui kiirendada oma teaduslik-tehnilist arengut, “ ütles president Kaljulaid mullu leppe allkirjastamisel.

Ta lisas, et üks protsent ei ole kindlasti veel piir, aga ehk innustab riigipoolne lubadus ja laiapindne kokkulepe ka erasektorit rohkem kaasa tulema, et ülikoolidega veelgi paremat koostööd teha.

Ühiskondlikule kokkuleppele Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks andsid allkirjad Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Eesti Reformierakonna esimees Kaja Kallas, Eesti Vabaerakonna esimees Kaul Nurm, Elurikkuse Erakonna volitatud esindaja Mihkel Kangur, Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas, Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova, Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees Mait Klaassen, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Els Heinsalu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Eesti teadusleppe täistekst:

Ühiskondlik kokkulepe Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks