Tules kodu kaotanud Rakvere perekonnale on kogutud nii riideid kui raha

Eelmisel nädalal hävis tulekahjus ühe Rakvere perekonna kodu. Kurva uudise peale tõttasid perele appi värsked koolilõpetajad, kes tegid sotsiaalmeediasse postituse, milles palusid täbarasse olukorda sattunud perekonda võimaluste piires aidata.

"Hetkel viibib pere sotsiaalabi toega saadud korteris, kuid puudu on paljust. Riideid on pere juba saanud, kuid abiks oleks veel jalanõud, toiduained ja eelkõige raha, et pere saaks jalad taas alla," seisis postituses.

Üleskutse tegija sõnas täna Delfile, et abivalmis inimesi on olnud palju ning perele on saadetud riideid, jalanõusid ning ka telefon. "Inimesed reageerisid väga kiiresti," lisas ta.

Kui palju perekonna abistamiseks praguse seisuga raha on kogutud, ei soostunud neiu avalikustama.