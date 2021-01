Tuleb lumetorm! Sünoptik: lumesadu jätkub veel tänasesse õhtusse, olukord hakkab rahunema homme pärastlõunal

Tuul püsib tugevana õhtuni, siis hakkab tasapisi nõrgenema. Lund lisandub umbes 10-15 sentimeetrit, Ida-Eestis umbes 5 sentimeetrit.

Täna puhub kagu- ja lõunatuul puhanguti 15-17, saartel ning mandri lääne- ja looderannikul puhanguti 20-22 m/s, Hiiumaal ja Saaremaal vastu Läänemerd kuni 25 m/s.

Sünoptik Kairo Kiitsak ütles, et Eestis liialt muretsema ei pea. "See on praegusele ajale täiesti iseloomulik ilm. Midagi väga katastroofilist ei ole," kinnitas ta. Soomes möllab tuul tugevamalt, siiski ei tasu sama siia oodata. "Midagi katastroofilist pole. Lumesadu ja tuisku jagub veel tänasesse õhtusse ja järgnevasse öösse. Tuul pisut nõrgeneb hilisõhtul, homme pärastlõunal jääb alates ida poolt sajupilvi vähemaks."

Tähelepanu! Liiklusolud muutuvad keeruliseks! Tihe lume- ja lörtsisadu halvendab nähtavust. Teedele tekkivate tuisuvaalude ja tugeva külgtuule tõttu sõidukite juhitavus halveneb.

Tormituul võib puid murda ning põhjustada elektri- ja veekatkestusi.

Laeva- ja praamiliiklust mandri ja saarte vahel võib samuti tormituul häirida või mõneks ajaks katkestada.

Transpordiamet hoiatab, et maha sadanud lumi ja jätkuv tuisk on muutnud tee- ja sõiduolud keeruliseks.

„Kõik meie 17 lepingulist teehooldepartnerit on tehnikapargiga väljas ehk teedel on üle 100 teehooldemasina,“ kinnitas Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. „Meie esmane ülesanne on hoida põhimaanteed puhtad.“

Kuna lumesadu ja -tuisk jätkuvad, siis tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega läheb aega ning sõiduolud on keerulised. Teed on muutunud libedaks ning tuulele avatud teedel võib olla lumevaalusid. Pidev lumesadu kestab kindlasti veel järgmised 24 tundi.

„Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, võimalusel püsida kodus ning vältida liiklusesse minekut,“ toonitas Randmaa. „Kui liiklusesse on siiski vaja minna, siis veenduda, et auto on tehniliselt korras, autol on all korralikud talverehvid ning hoida auto paak ja telefoniaku täis.“

