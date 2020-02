Terviseamet saatis juba jaanuaris perearstidele laiali juhendi juhuks, kui vastuvõtule peaks tulema viirushaiguse kahtlusega patsient. "Vastuvõtul järgitakse standardseid ettevaatusabinõusid ja kasutatakse isikukaitsevahendeid (FFP2 või kõrgema kaitseefektiivsusega respiraator, kaitsekittel ja kaitsekindad)," seisab juhendis.

Tänases Eestis ei ole see paljudel perearstidel aga võimalik, sest nagu Delfi on varasemalt kirjutanud, on maskide järele nii poodides kui hulgimüüjate hulgas nõudlus viimastel kuudel oluliselt suurenenud. Lausa nõnda palju, et ka hulgimüüjatel on raskusi, kuidas varusid täiendada.

Terviseameti poole pöördus üks perearst: "Kust me saame selliseid asju osta? Proovisin erinevatest kohtadest tellida, aga kõik firmad ütlevad, et on otsas," jagas perearst oma kogemust.