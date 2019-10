Tuhanded Mustamäe elanikud peavad perearstil käima hoopis Lasnamäel

Mölder ütles Delfile, et seni on arutelu all olnud hoopis nimistute ülempiir, kuid ka selle osas on olnud erinevaid seisukohti ja kokkuleppeni ei ole veel jõutud. "On tulnud ettepanekuid, et ülempiir võiks olla üle 2000, aga on ka ministeeriumi, perearstide seltsi ja haigekassa arvamus, et suurus peaks liikuma allapoole, 1600 peale," ütles Mölder.

Seadus ei arvesta Tallinna suurust

Teiseks ettepanekuks, mis ka Mölderile juba meeldib, on Tallinna jaotamine mitmeks teeninduspiirkonnaks - näiteks linnaosade kaupa, või siis vähemalt neljaks sektoriks.

Praegu ei tohi terivshoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt perearsti tegevuskoha ja teeninduspiirkonna vahemaa olla ebamõistlikult pikk ning nende vahel peab olema mõistlik transpordiühendus.

Laatsi sõnul aga praeguses olukorras see regulatsioon ei toimi, sest kogu linna hõlmava teeninduspiirkonna puhul on siiski ebamõistlik kui Mustamäe elanike perearstid asuvad Lasnamäe linnaosas.

"Eesti esmatasandi tervishoiu eesmärgiks on suunata esmaste tervisemurede puhul inimesed just perearstide juurde, kuid antud olukorras muutub esmatasandi tervishoiu kättesaadavus tuhandete inimeste jaoks oluliselt halvemaks. Tallinna pidamine üheks suureks perearsti teeninduspiirkonnaks on vastuolus seaduses toodud läheduse ja kättesaadavuse eesmärgiga," selgitas Laats.

Mölderi arvates on ideel jumet. "See oleks mõistlik lähenemine selles mõttes, et Mustamäe inimene ei peaks käima perearsti juures Ülemistel. Teenus võiks olla kättesaadav oma linnaosa piires," ütles ta Delfile.

Sotsiaalkomisjon koguneb

Mölder saaks Laatsi probleemi tõstatada juba homsel sotsiaalkomisjoni istungil, kus ainsa päevakorra punktina on seatud ülevaate saamine esmatasandi arstiabist Eestis. Komisjonile tutvustavad olukorda terviseameti, perearstide seltsi, õdede liidu ja haigekassa esindajad, aga ka sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Mölderi sõnul saab aga peamiseks aruteluks homme olema maapiirkondade atraktiivseks muutmine noortele perearstidele.

"Käesolev aasta on näidanud, et sinna ei leidu enam perearste. Küsimus ongi, kuidas meelitada nooremapoolseid perearste maale tööd tegema. Kindlasti tahame ülevaadet ka selle üle, kuidas lähevad ministeeriumi ja perearstide vahel läbirääkimised, mis puudutavad nimistu suurust," selgitas Mölder.

Mölder ütles, et on ka Mustamäe probleemiga väga hästi kursis ning ei välistanud, et jutuks võib tulla ka Laatsi mainitud probleem Mustamäe piirkonnas.

Tallinna perearstide seltsilt ei õnnestunud Delfi tänase päeva jooksul kommentaari saada.

Laats tegi Mölderile olukorra leevendamiseks veel kolm ettepanekut: