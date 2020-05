Tuhanded eurod raisus. Kajar Lemberi protsess lükkub edasi ja toimub siiski kohtumajas

Et rahvarohke protsess saaks alata kohe peale eriolukorda, plaaniti esimesed kaks istungit kolida Tartu maakohtu kõrval asuva V spa hotelli konverentsikeskusesse. Selleks tehti ka vastav ümberehitus ja istungite toimumine läinuks maksma 4592 eurot, mida küll hotell istungite ärajäämise tõttu täismahus ei nõua.

Esmalt tühistati esmaspäeval toimuma pidanud avaistung. Selle tingis eelmisel reedel Veiko Albergi, Ülle Lippuse ja OÜ Õkomuld kaitsja Katrin Pauluse taotlus, sest temal polevat võimalik istungil osaleda. Kohtul ei olnud võimalik kõrvalejäävat kaitsjat ega nende advokaadibüroost samas protsessis osalevat teist kaitsjat enam telefoni ega e-kirja teel kätte saada, et arutada asenduskaitsja leidmist ja seega lükati istung 22. mai peale.

Täna teatas Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman, et esmaspäeval ära jäänud ja homseks planeeritud avaistung lükkub siiski juunisse. "Kohtumaja planeerimine on alles töös, küll aga asutame erinevaid kohtumaja ruume," selgitas Kreitsman, et viiruse leviku tõkestamiseks ettevalmistusi alles tehakse.

Kohtunik Raina Pärn selgitas: "Arvestades senist kaitsja käitumist puudub kohtul igasugune veendumus, et kaitsja reaalselt plaanib 22.05.2020. a toimuvale kohtuistungile ilmuda või nimetada selleks ajaks enda asemele asenduskaitsja."

Pärn lisas, et ei pea võimalikuks viivitada kriminaalasja arutamise edasilükkamise otsustuse tegemisega. Seega tegi kohus eile määruse, millega määras kolmele eelpoolmainitud süüdistatavatele asenduskaitsja riigi õigusabi korras.

Kuna asenduskaitsja määramine ja kaitseülesannete täitmisele asumine võtab aega, tuleb jätkata kriminaalasja arutamist juba varem määratud aegadel alates 5. juunist.

"Antud olukord, kus ei ole võimalik kriminaalasja arutamisega planeeritult alustada, on tingitud ühe osalise ilmselgelt vastutustundetust ja lahendusi mitte otsivast käitumisest," ütles kohtunik Pärn ning lisab, et on edastanud kaitsja tegevuse kohta ka teate advokatuurile.

Advokaat Paulust ei õnnestunud Delfil esialgu tabada.