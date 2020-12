Tuhanded abielureferendumi muudatusettepanekud võivad panna koalitsiooni riigikogu kodu- ja töökorra seadust muutma

Opositsioon eesotsas sotsiaaldemokraatidega on rääkinud oma plaanist esitada tuhandetes muudatusettepanekuid, mis halvaksid riigikogu töö ning mistõttu ei oleks võimalik eelnõud riigikogus vastu võtta. Alles suvel õnnestus sotsidel peatada erakondade rahastamise järelvalve komisjoni kaotamise eelnõu just 50 000 muudatusettepanekuga. Sama taktika korral pakub Põlluaas välja riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise.

“Kui obstruktsiooniga lülitatakse riigikogu täielikult välja, et neil pole võimalik ühtegi muud teemat arutada, siis see muudab riigikogu aastaks töövõimetuks. See on vastutustundetus,” ütles Põlluaas. “Samal ajal rõhutatakse, et abielureferendumi asemel võiks tegeleda muu asjaga, aga opositsioon just surub siis sellega tegelema,” lisas ta veel. Põlluaasa hinnangul rikub säärane opositsiooni tegevus parlamentalismi ja demokraatia põhimõtet.

Ettepanekute piiramine



Sotsiaaldemokraadid on ühismeedias öelnud, et plaanivad esitada tuhandeid muudatusettepanekuid, kuna referendum pole kohane demokraatlikule riigile ja lõhestab ühiskonda. Põlluaas arvab vastupidist. “Kui rahvas saab ühiselt koos otsustada, siis see peaks just rahvast ühendama ja sidusust tekitama. Samas peaks tekitama referendum leppimise, et üks terav küsimus saab lõpuks päevakorrast.”

Üks viis koalitsioonil tuhandete opositsiooni muudatusettepanekute vastu võidelda on riigikogu kodu- ja töökorra seadust muutes. “Näiteks saab seada mingid piirangud, kui palju võib selliseid takistavaid muudatusettepanekuid teha; kas iga ettepaneku vahele saab vaheaega võtta ja nii edasi,” kirjeldas Põlluaas võimalikke muudatusi. “Variante on piisavalt, et opositsioonile jääks võimalus ettepanekuid teha, aga see ei kahjustaks riiki,” kõneles ta. “Kõige parem oleks ikka see, kui me ei peaks minema seaduse muudatuse peale välja ning opositsioon mõistab oma negatiivset käitumist.”

Kui opositsioon esitab tuhandeid ettepanekuid ja koalitsioon plaanib riigikogu kodu- ja töökorra seadust muuta, olekski see seadusandja otsustada.