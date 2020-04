TUGEVALT EKSITAVAD VÄITED | Kõike olulist Bill Gatesist ja vaktsiinidest

Koroonaepideemia algusest saati on Gatesi sotsiaalmeedia foorumites seotud nii 5G, reptiilide kui maailmavallutusplaanidega.

Delfi faktikontrollijale pakub aga suurimat väljakutset tuntud USA vaktsiinivastane aktivist Robert F. Kennedy jr, kelle vandenõuteooriatest nõretav blogipostitus on siinsete aktivistide poolt eesti keelde tõlgitud ning lõimetes puhta tõena levima läinud.

Pealtnäha usaldusväärsete arvukate viidete lähemal uurimisel selgub, et kasutatud teadustööd ja lingid (mida on sujuvalt segatud vandenõuteoreetikute ja vaktsiinivastaste teooriaid sisaldavate viidetega) on küll asjakohased, kuid nende toel tehtud tõlgendused on võhiklikud, eksitavad ja tihti tõele risti-vastupidised. Tegemist on terve paketi vaktsiinidega seonduvate valeuudistega, mida on juba tegelikult aastaid korduvalt ümber lükatud.

Kokkuvõte



Eesti vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing jagab vastavat Robert F. Kennedy jr autorlusega tõlgitud blogipostitust enda kodulehel. Ühingu eesmärk peaks olema vaktsiinidega seotud kõrvalnähtude teadvustamise edendamine. Kirjeldatud allikate põhjal oleks seda võimalik ka edukalt teha, sest pea kõiki postituses kirjeldatud vaktsiine iseloomustavad ka teaduslikult tõendatud ebasoodsad kõrvalnähud. Samuti on arenguriikides vaktsiiniuuringute (sh Gatesi rahastatud) rakendamisel eksitud korduvalt eetiliste tavade vastu.

Kuid paraku on allikaid tõlgendatud valesti, infoga manipuleeritud ning vaktsineerimise negatiivseid kõrvalnähte selgelt üle võimendatud: kohati on käärid väidetu ja tegelikkuse vahel ligemale tuhandekordsed ning vaktsiinide rahastaja hingele on pandud hulgaliselt surmi, mille seotus vaktsiinidega on selgelt ja ametlikult ümber lükatud.

Samuti on alavääristatud vaktsiinide positiivset mõju, mis on nii mõnegi kirjeldatud epideemia levikut planeedil vähendanud mõnel juhul kuni 99,9 protsenti. Seetõttu märgime, et nimetatud postituse põhiteesid on selgelt faktiliselt ebatäpsed ning postituse sisu tugevalt eksitav.

Kuna vandenõuteoreetikute ja vaktsiinivastaste lõimetes esitatakse Bill Gatesile kõige eelneva tõttu ka selgeid tapmisähvardusi, mis näitab selliste moonutuste tõttu tekkinud ülekaalukat viha, on oluline eksitavad väited täpsutada ja/või ümber lükata.