Tugev tuul puhus hulga SUP laudadega lapsi avamerele

Täna pärastlõunal juhtus Miidurannas õnnelik õnnetus, kui tuul puhus SUP laudadega sõitnud lapsed ning treenerid kaldast liiga kaugele avamerele. Politseile saabus kell 12:17 teade, et Viimsis Miiduranna külas on seltskond noori koos treeneritega läinud SUP laudadega merele ning ei saa tagasi kaldale.

Sündmusele reageerisid PPA kaater ning Pirita päästekomando, mis tõid kaldast umbes kilomeetri kauguselt ära kokku kümme inimest, nende seas kaheksa last ja kaks täiskasvanud treenerit. Neli last said ise kaldale. Enamik merele läinud lastest olid 14-aastased. Kiirabi vaatas kõik 14 inimest üle, õnneks oli nendega kõik korras.

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kaja Rand rääkis, et seltskonna sõnul oli merele minek planeeritud sünnipäevapeo raames. „Merele läksid kaks treenerit kaheteistkümne lapsega, kuid nad sattusid tuule kätte ning vesi hakkas neid rannast kaugemale kandma,“ rääkis Rand. Rand lisas, et suurem osa seltskonnas olnud lastest läksid aerusurfi ehk SUP lauaga sõitma esimest korda elus.

„Vaatamata sellele, et surfikooli instruktorid pidasid kaldal instruktsiooni- ja turvaloengu, on siiski täiskasvanute ülesanne alati hinnata ilmaolusid ning ka merele minejate oskusi ja võimeid. Täna näiteks on väga kõva tuul ja sellistes tingimustes oleks võinud kaaluda ürituse edasilükkamist. Õnneks läks hästi, et hätta sattumisest anti kiirelt teada ja politsei koos päästega sai operatiivselt inimesi abistama hakata,“ ütles Rand.

Õnnelik õnnetus! Ükski merel olnu arstiabi ei vajanud. Lisaks PPA töötajatele aitasid inimesi kaldale tuua ka päästjad. Enne merele minekut peab oma võimeid adekvaatselt hindama, kindlasti tuleb jälgida lisaks ilmaprognoosi, näiteks tuule suunda ja tugevust. #Politsei https://t.co/bxfyasFQ7q — Politsei (@Politsei) June 20, 2020