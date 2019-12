Tugev tuul on viinud elektri juba ligi 4000 kodust

Elektrilevi kaardi põhjal on elektrita pärastlõunal kell kolm 4174 klienti. Enim probleeme on Saare maakonnas, kus on teenuse tase tagatud ligi 92 protsendi ulatuses.

Ühtegi elektririket pole teavitatud Võru ja Valga maakonnast ning Tartu linnast. Siiski pidi torm jõudma haripunkti täna öösel, seega tuleb rikkeid ilmselt veel ette.

Elektrilevi kõrvaldab suurema osa riketest paari tunniga, siiski võib suuremate üleriigiliste probleemide puhul arvestada pikema tööajaga. Kui elekter kaob ja klient ei saa sellekohast sõnumit veerand tunniga, tuleks ise helistada numbril 1343, et rikkest teavitada.