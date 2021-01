TÜ teadlased: Eestis ei ole siiani leitud muteerunud koroonaviirust

Viimasel kuul on räägitud palju mitme uue ja hüpoteetiliselt veelgi nakkavama SARS-CoV-2 tüve levikust. Suurimat tähelepanu on neist pälvinud nn Lõuna-Aafrika tüvi ja Inglismaa tüvi, mida on seostatud ka kiiremalt kasvanud nakatunute arvuga.

Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi teadlaste juhtimisel jätkatakse SARS-CoV-2 viiruse täisgenoomi sekveneerimisega ehk projektiga KoroGeno-Est-2, et selgitada mujal maailmas potentsiaalselt nakkusohtlikemate tüvede osakaal Eestis uusi nakkusi põhjustavate viiruste seas.

Tartu Ülikooli meditsiinilise viroloogia kaasprofessori, projekti juhtivteaduri Radko Avi sõnul ei leitud täisgenoomide analüüsil ühtegi niinimetatud Inglise või Lõuna-Aafrika oletatavalt kiiremini levivat tüve. Samuti ei leitud ühelgi viirusel kiirema levikuga seostatud N501Y mutatsiooni.

„See, et me neid tüvesid ei leidnud, ei tähenda, et neid Eestis üldse ei ringleks. Nad lihtsalt ei sattunud meie valimisse,“ nentis aga Avi.

KoroGeno-Est-2 projekti eesmärk on määrata kokku 350 SARS-CoV-2 täisgenoomset järjestust. Projekti meeskonda kuuluvad teadlased Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudist, bio- ja siirdemeditsiini instituudist, tehnoloogiainstituudist ja spetsialistid SYNLAB Eesti OÜ-st ning terviseametist.

