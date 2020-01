TÜ radioloogiakliiniku juhataja: me pole muutuste vastu, aga nende läbiviimise stiil pole aktsepteeritav

Ilves selgitas, et küsimus pole kliinikute juhtide konkursis ega uues karjäärimudelis, mida Eelmäe hakkab sisse viima. “Uues mudelis on palju häid asju, mida oleme kõik oodanud. Selles mudelis hakatakse tunnustama teadustööd ja see on väga positiivne,” rääkis Ilves. Meelepaha tegi aga viis, kuidas lahutatakse ülikooli kliinikum ning haigla.

Priit Eelmäe selgitas ERRile antud intervjuus, et kliinik on pakkunud praegustele juhtidele tähtajatut töölepingut samas mahus. Varem olid nad poole töökoormusega ametis, nüüd oleks võimalik töötada samas mahus vanemarst-õppejõuna. “On loogiline, et kui sa kliinilisel valdkonnas tegutsed, siis peaksid olema praktiseeriv arst,” sõnas Eelmäe.

“Ning sinna juurde see, millele konkurss kuulutatakse, on tähtajaline juhtimisülesanne, mitte leping eraldi. Ehk et inimene on praktiseeriv arst, kellel tuleb ühe osaga juurde juhtimisülesanne. See on see, millest me räägime," selgitas Eelmäe.

See aga töötajatele ei meeldi. “Ülikooli haigla ja kliinikum töötavad käsikäes, aga seda koostööd enam ei arvestata. Ühele poole pannakse lihtsalt administratiivsed ülesanded, kuid kliiniku juhtimine pole administratiivne töö. See on väga suure perspektiiviga amet, see on vastutus enda eriala ees,” selgitas Ilves. “Kliiniku juhtimine pole lihtne administratiivtöö, et ma natuke administreerin,” lisas ta.

Ilvese väitel ei kaasatud muudatuste planeerimisse kliinikute juhte, kuigi Eelmäe nii väitis. “Lisaks see juhtimisstiil, kuidas muutusi läbi viiakse, pole meie arust aktsepteeriav. Seetõttu avaldamegi umbusaldust,” rääkis Ilves.