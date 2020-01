TÜ Kliinikumi kliinikute juhid umbusaldavad juhatuse esimeest Priit Eelmäed

16 kliiniku juhid saatsid seepeale reedel TÜ kliinikumi nõukogu liikmetele välja juhatuse esimehe vastu suunatud umbusaldusavalduse, ettepanekuga Eelmäe oma ametikohalt vabastada, vahendas ERR.

Umbusaldusavalduse allkirjastanud kliinikute juhid heidavad Priit Eelmäele ette soovi kaotada kliinikute juhtide ametikohad. Eelmäe informeeris 8. jaanuaril kliinikute juhatajaid plaanist koondada järgmise kahe kuu jooksul kõik kliinikujuhatajate ametikohad.

Kirjas seisab, et Eelmäe senised teod ja käitumisviis on kaotanud igasuguse usalduse kliinikumi juhtkonna ja vahetute allastme juhtide – kliinikute juhatajate, meditsiiniliste teenistuste direktorite – vahel.

"Pooleteise aasta jooksul on usaldamatus vaatamata kõigile meiepoolsetele jõupingutustele ainult süvenenud. Pärast 8. jaanuari koosolekut ei näe me võimalust, kuidas sellisel õhkkonnas oleks võimalik tagada rahulik töö kliinikumi eesmärkide täitmisel, ennekõike aga konstruktiivne koostöö Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel. Selles olukorras ei näe me muud lahendust, kui avaldame umbusaldust kliinikumi juhatuse esimehele Priit Eelmäele ja palume kliinikumi nõukogul juhatuse esimees usalduse kaotamise tõttu tagasi kutsuda," teatavad kliinikute juhid, kes väljendavad valmisolekut oma seisukohti nõukogule lähemalt tutvustada.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 16 TÜ kliinikumi kliinikute juhti: Margus Lember, Sven Janno, Pilvi Ilves, Jaan Eha, Aare Märtson, Urmas Lepner, Pille Taba, Joel Starkopf, Külli Kingo, Vallo Tillmann, Helle Karro, Kuldar Kaljurand, Rein Kuik, Taavo Seedre, Peeter Padrik ja Rain Jõgi.