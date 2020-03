TÜ kliinikum: koroonaviiruse ohupiirkonnast otse tööle tulnud arstid käitusid vastavalt juhistele

Lisaks Tartu ülikooli kliinikumi töötajatele viibis samal lennul ka Põhja-Eesti regionaalhaigla töötajaid. Kõik ohupiirkonnast tulnud töötajad jäid kaheks nädalaks koju, et enda tervist jälgida.

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et regionaalhaiglas kehtib haiglaülene kord. "Kõik riskipiirkondadest lähetuselt või puhkuselt naasnud või naasvad regionaalhaigla töötajad jäävad neljateistkümneks päevaks kodusesse isolatsiooni. Pärast seda peavad nad konsulteerima infektsioonikontrolli õega ning seejärel lubatakse nad tööle. See puudutab ka Põhja-Itaaliast naasnud meie töötajaid," sõnas Peedu. Kodus isolatsioonis on praegu seitse töötajat.

Täna märkis Tartu ülikooli kliiniku juht Priit Eelmäe, et ei tea, et keegi kliinikumist oleks koroona ohupiirkonnast tulnud tööle. "Meil on mitutuhat töötajat, aga mina pole kuulnud, et keegi oleks ohupiirkonnast tööle tulnud," sõnas ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

