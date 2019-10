TÜ ajakirjandusdotsent TTV videoklipist: rassistliku tooniga katteplaani kasutamine on kas pahatahtlik või ebaprofessionaalne

"Esimesel juhul ei ole midagi väga kommenteerida – võib vaid küsida, kelle huve taoline võte võis teenida," ütles Kõuts-Klemm Delfile. Siiski kaldub ta pigem arvama, et tegemist oli ebaprofessionaalsusega, mis võib tekkida nii kogenematusest kui ka kiirustamisest.

"Katteplaan peaks toetama tekstilist sõnumit. Ilmselt pingutas toimetaja üle sellega, et suulises tekstis rõhutatud "võõrusele" leida ka pildiline vaste," sõnas Kõuts-Klemm.

"Võõruse" fookusesse seadmisel peaks Kõuts-Klemmi sõnul ka pilt iseseisvalt andma edasi "võõras olemist". "Kuidas me eesti kultuuris üldjuhul "võõra" ära tunneme? Selleks on mitmeid stereotüüpseid märke, mida meedia usinasti tavaliselt ka rakendab – näiteks inimene ei kõnele üldse eesti keelt või kõneleb aktsendiga, tal on võõrapärased näojooned või nahatoon. Ehk siis vastandina sellele, kuidas me kujutame ette eestlast," märkis ta.

Ebaprofessionaalne toimetaja püüab Kõuts-Klemmi hinnangul selliseid stereotüüpseid kujutlusi võimendada viisil, mis annaks igale televaatajale märku, et tegemist on "võõraga". "Antud juhul sobis tema arvates selleks teistsuguse nahavärviga inimeste näitamine – siis peaks igaüks aru saama, et need ei ole "omad". Ilmselt ei tundunud toimetajale "päris" võõrtööliste näitamine piisavalt ilmekas – võimalik, et need inimesed oleksid liiga meie moodi paistnud," nentis ta.