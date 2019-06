TTV nõukogu esimees Taavi Aas koondamistest: uus linnavalitsus ei toeta sisukamat programmi

Kui Taavi Aas oli Tallinna linnapea, plaaniti programmi tugevdamisega kaasnevad kulud katta täiendava rahastusega. "Uus linnavalitsus on võtnud teistsuguse seisukoha. Pole midagi teha, juhatus peab omaniku seisukohaga arvestama," ütles Aas Delfile.

Samas ei tähenda rahastuse vähendamine Aasa hinnangul, et kanal võiks uksed kinni panna. "Kui jääda selle rahastuse juurde, võib televisioon edasi tegutseda. Iseenesest ei tähenda see televisiooni lõppu, küll aga mahu pealt kokkuhoidu," ütles Aas.

Rahaline kitsikus aga võib alla viia kanali populaarsuse, mis Aasa sõnul lisarahastuse abil saavutati. "Nüüd on omaette küsimus, kas seda programmi mahtu on võimalik nii vähendada, et vaatajaskond ei kaoks," ütles Aas.

Viimase paari päevaga on Tallinna Televisioonist koondatud kaheksa töötajat. Delfi andmetel koondati peatoimetaja Jüri Raudsepp, pressikeskuse juhataja Artur Raidmets, reklaamispetsialist Külli Viin, teleajakirjanik Vambola Paavo, teleajakirjanik Erik Boltowski, reporter-toimetaja Gitta Riener, diktor Katrin Toome, peaoperaator Arvi Pill.

TTV juhatuse liige Taavi Pukk ütles, et mulluse 660 000 euro suuruse kahjumi tekitasid uued saated ja küberrünnakud. Näiteks võeti kavasse korvpallivõistluste otseedastused ja Maire Aunaste juhitud saade. "Pidimegi eelarve säästurežiimi tõttu meeskonda kärpima," lisas Pukk. Kui enne töötas Tallinna TV-s 40 inimest, siis nüüd on neid 32. Pukk kinnitas, et rohkem töötajaid kanalist ei koondata.