TTÜ vilepuhuja kinnitab: ametlik raport sisaldab hulka valesid

Tallinna Tehnikaülikool kuulutab avalikult, et ma pole käitunud heauskselt, et keeldusin koostööst, et pole olnud tööandjale lojaalne ja et minu ütlused on põhjendamatud. Need väited ülikooli poolt pole mitte ainult ebatõesed, vaid ka laimavad. Peale meedia on need saadet nii inglise- kui ka eesti keeles tervele Tallinna Tehnikaülikooli personalile, ja rektor Aavikso ise on need väljaütlemisedavaldanud oma Facebooki lehel. Kuna ülikool keeldus näitamast tõendeid nende väidete toetuseks, siis leian, et on ainuõige nendega tegeleda avalikult, lihtsalt edastada faktid.