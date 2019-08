TTÜ vilepuhuja: Jaak Aaviksoo valetas tänasel pressikonverentsil

"Seejärel läksin ma instituudi juhi Erkki Karoga rääkima, kuid ta ütles, et jah, see on ilmselt pettus, aga kõik teevad seda, meil ei ole muud varianti ja me peame seda tegema, et ellu jääda. Mina vastasin, et see ei tee seda tegevust õigeks, kuid tema ütles, et see ei ole õige, aga meil ei ole teist varianti ja ära räägi sellest avalikult, sest siis kukub kogu Eesti uuringute rahastamise süsteem kokku," kirjeldas McBride.

Edasi läks ta rääkima TTÜ personaliosakonna juhataja Tea Trahoviga. "Ma ütlesin, et minu instituudis toimub pettus ja ma ei taha olla selles osaline. Uursin, millised on minu võimalused. Ta ütles, et see on see, kuidas elu käib, ja kui sa ei taha seal töötada, võid sa lahkuda."

Rektor Aaviksoo väited on vastukäivad

Ringkaitsest väljamurdmiseks võttis doktorant ühendust TTÜ rektori Jaak Aaviksooga. "Ma rääkisin sõbraga, kes aitas mul rektor Aaviksooga ühendust võtta. "Ma saatsin talle sõnumi, et mul informatsiooni ja me peaksime rääkima. Aaviksoo nõustus 15. märtsil kohtuma. Ma võtsin kaasa oma sülearvuti ja näitasin talle kõiki faile – võltsitud tööajatabeleid, võltsitud projekte. Aaviksoo uuris projekti nime kohta. Ma ütlesin talle projekti nime ja koodi, mille ta üles kirjutas," kinnitas McBride.

Doktorandi sõnul ütles Aaviksoo pärast detailide kuulamist, et tegemist on pettuse ja ilmselt korruptsiooniga. “Aaviksoo ütles mulle, et ma tegin õiget asja, ja tänas, et tema juurde läksin, ja lubas asja osas midagi ette võtta. Ma küsisin, kas ta tahab, et ma saadaksin talle dokumendid, mida ma talle just näitasin. Aga ta ütles, et ei, ta ei vaja neid ja et ta leiab kõik ise üles, ärgu ma muretsegu sellepärast ning ta tagab mu anonüümsuse. Ta lisas, et kui ma väga tahan midagi saata, siis ma võin, kuid ta ei vaja seda.”

Tänasel pressikonverentsil väitis Aaviksoo, et pole tänaseni selge, kes on vilepuhuja, kes Nurkse instituudi Euroopa Liidu raha pettusest rääkis. "Tõepoolest ta [McBride - toim] ütles, et Nurkse instituudis on esitatud andmeid tõele mittevastavalt ja need olid väga räiged süüdistused," sõnas ta. “Kui oleks olnud konkreetne sisend, oleksin saanud konkreetseid projekte kontrollida,” lisas Aaviksoo viidates, et ta ei tegutsenud viis kuud tagasi, kuna vilepuhuja palus anonüümsust ja diskreetsust.

“See on vale!” kinnitas McBride. "Ta valetas tänasel pressikonverentsil sada protsenti."

McBride näitas oma jutu tõestuseks Delfi toimetusele vestlust tema ja Jaak Aaviksoo vahel, kust on näha, et tänavu märtsi keskel võttis McBride Aaviksooga ühendust. Ta soovis rektorile rääkida eurotoetustest, lisades juurde, et tal on tõestusmaterjali süstemaatilisest pettusest. Vestlusest on näha, et Aaviksoo ja McBride leppisid kokku kohtumise Aaviksoo kabinetis.

Teadlane näitas enda sõnul Aaviksoole enda sülearvutist ka dokumente, mis seab kahtluse alla Aaviksoo väite, et ta pole dokumente näinud, mis tõestavad petturlust euroraha kasutamisel.

Ühtlasi tõestab Postimehe käes olev salvestis, et McBride pakkus Aaviksoole asitõendeid, ent rektor neid ei soovinud.

Pärast kohtumist lisas McBride Aaviksoole Skype’i vahendusel, et säärane petturlus on toimunud juba 2007. aastast. Ta andis Aaviksoole ka enda mobiilinumbri, et rektoril oleks mugavam teadlasega suhelda. Aaviksoo tänas teda. “Ma andsin talle isegi oma Eesti telefoninumbri ja saatsin talle veel tõendeid, millele ta vastas aitäh. Pärast seda pole ta minuga ühendust võtnud, sõnumeid saatnud ega midagi lisaks küsinud."

Mai lõpus küsis McBride rektorilt, kas midagi on asja suhtes toimunud. McBride ütles, et närveerib, sest ukse ees oli Euroopa Komisjonist saadav rahastus targa linna tippkeskuse Finest Twins rajamise tarbeks. Sellele kirjale Aaviksoo enam ei vastanud.

McBride ei tea midagi erakorralisest siseaudist, mis Aaviksoo sõnul pärast vihje laekumist läbi viidi. Koos Aaviksooga tänasel pressikonverentsil viibinud TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal ütles, et siseaudit suures plaanis projektides olulisi puudujääke või vajakajäämisi ei tuvastanud. "Sellega võisime kinnitada, et parendamist vajavad asjad on korda tehtud," lausus Veinthal. Euroopa komisjon auditeerib TTÜ projekte ka väljast. “Kontrolli käigus ei tuvastatud praktiliselt mingeid olulisi aspekte, mis vajaksid teravdatud tähelepanu,” selgitas ta. "Kui ilmnevad küsimused ja kahtlused, siis suhtume sellesse tõsiselt."

Doktorant osutas aga Postimehe artiklile, kus kolm projektiga seotud teadlast neljast tunnistavad, et ajatabelitega on manipuleeritud. "Nad on tunnistanud, et jah, inimesed, kes antud projektiga ei tööta, saavad selle eest raha. Ja kui te vaatate ajatabeleid, siis on see nii ilmselge, et need ei vasta tõele. Inimesed, kes said tasu, ei ole ühtegi publikatsiooni avaldanud, ei ole käinud ühelgi kohtumisel ega konverentsil ning ei teinud ühtegi intervjuud. Mida nad siis tegid?" küsis McBride.

McBride: pettuse avalikustamine võib mõjutada ka minu rahvusvahelist karjääri

Doktorant töötab siiani TTÜ-s, kuid ta suunati kaks nädalat tagasi TTÜ infotehnoloogia teaduskonda.