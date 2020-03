TTÜ professor mobiiliandmete kogumise anonüümsusest: tarbetu detektiivitööga saaks inimese tuvastada, kuid selleks on ka teisi ja efektiivsemaid viise

Nädala alguses andis valitsuse kriisikomisjon statistikaametile korralduse kasutada mobiiltelefonide andmeid, et analüüsida inimeste liikumist Eestis. Statistikaameti peadirektor Mart Mägi kommenteeris, et liikuvusanalüüsi eesmärk on uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud. Telekomiettevõtetelt küsitakse anonüümsed andmed ja vaadatakse, kus ja kuidas massid on liikunud enne ja pärast eriolukorra kehtestamist.

TTÜ professor Tanel Tammet selgitab, et taoliste andmetega saab teha ülevaateid inimeste suuremate kogunemiste, liikumisteede ja -aegade kohta. „Turistide kohta tehakse selliseid ülevaateid juba ammu. Kas uutest värsketest inimeste liikumis-statistika ülevaadetest midagi kasu oleks, on raske öelda,” sõnab ta. Mastist saadud andmetega inimeste omavahel hoitud distantsi on keeruline mõõta. Tammet ütleb, et masti antud vahe täpsus on umbesi sada meetrit.

Statistikaameti juhtkonna liige Triin Küttim kinnitab, et mõõtmised peaksid siiski töötama. „Kui inimeste liikumismuster on muutunud, siis see on nähtav tõestus meetmete töötamisest. Kui saame anonüümsete andmete pealt analüüsi tegema asuda, siis selle tulemusel valmib väljavõtte stiilis “XXX piirkonnas 87% mobiilidest püsivad samas piirkonnas“. Ehk siis analüüsist tulevad numbrid näitavad, kas meetmed ka töötavad,” selgitab ta.

Seotud lood: Statistikaamet hakkab mobiilide kaudu inimeste liikumisi uurima

Küttim selgitab, et küll aga pole nende andmetega võimalik mõõta seda, kes konkreetselt rikub karantiini või viibib koos suurema seltskonnaga. Ta sõnul statistikaamet üksikisikute liikumismustreid analüüsida ei kavatse ega olegi võimalik seda anonüümsete andmete põhjal teha.