TTÜ pressiesindaja Krõõt Nõges ütles Delfile, et TTÜ kaalub osaliselt distantsõppele üle minemist.

Vähemalt üks koroonapositiivsetest tudengitest oli eilse seisuga TTÜ üliõpilasküla elanik.

Üliõpilasküla teatas elanikele, et on Siidisaba ühiselamus elava nakatunud tudengiga tihedas suhtluses, tema lähikontaktid on välja selgitatud ja ta asub eneseisolatsioonis.

