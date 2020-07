TTÜ andis välistudengitele järele: sügisel alustatakse e-õppega

TalTech avaldas täna oma kodulehel info, et riskipiirkonnast tulevatele välistudengitele pakutakse õppekohta järgmisel aastal. Seda tingimusel, kui viiruseoht on vähenenud ja riik seda võimaldab. Aaviksoo kirjutas oma kirjas üliõpilaskandidaatidele järgmist: "Otsides võimalusi Teie ootuste rahuldamiseks, peame võimalikuks immatrikuleerida Teid TalTechi üliõpilaseks selle aasta tulemuste põhjal järgmisel, 2021/2022 õppeaastal, kui riigi poolt kehtestatud tingimused seda võimaldavad ja viiruseoht on vähenenud."

Lisaks pakub kool tudengitele varianti alustada oma õpinguid eksternina. Aaviksoo sõnas: "Ülikool pakub võimalust alustada oma õpinguid juba sel aastal eksternina avatud ülikooli nendes õppeainetes, mida on võimalik läbida e-õppes. Need õppeained arvestatakse Teie immatrikuleerimisel Teie õppeprogrammi mahu ja koormuse hulka."

Oma kirjas põhjendas rektor, miks tegi tehnikaülikooli senat 22. juulil otsuse mitte võtta vastu esimesse ja teise õppeastmesse tulevasi välistudengeid, kes on pärit ohupiirkondadest. "Kinnitame veelkord, et see otsus oli otseselt tingitud Eesti Vabariigi Valitsuse korraldustest, millega on kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud," ütles ta.

Aaviksoo jätkas: "Peame nõuetest kinnipidamist äärmiselt oluliseks, et tagada nii kõigi üliõpilaste ja ülikooli töötajate kui ka laiemalt ühiskonna ohutus. Just seetõttu ei saa me sel õppeaastal vastu võtta uusi üliõpilasi valitsuse korralduses osundatud riikidest."