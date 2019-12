TTJA peadirektor Sõnajalgade tuulepargist: lisaradari paigaldamine ei võta ära kohustust seadustada tuulikute ehitustegevus

Kajak selgitas, et kuna ehitusvaldkond kuulub Taavi Aasa pädevuse alla, on sellises olukorras oluline olla avatud ja hoida ministrit toimuvaga kursis. “Selliste avaliku huviga teemade puhul on ministri ja kantsleri kaasamine iseenesest mõistetav,” lausus Kajak. Riigisekretär võttis temaga Kajakiga info saamiseks ühendust.

Peale selle päärdus Kajak pärast koosolekut prokuratuuri. “Ametlikku pöördumist kuriteo või selle kahtluse kohta ma prokuratuurile esitanud ei ole. Kuivõrd tegemist on väga suure avaliku huviga teemaga, mis puudutab ka riigikaitset ja riigisaladuse hoidmist, siis pidasin vajalikuks õiguskaitse organit informeerida, kuna nemad omavad suurt pilti,” selgitas ta.

TTJA peadirektor rõhutas, et järelevalveasutusena ei saa nad silma seaduse rikkumist tunnistades kinni pigistada. Peale selle on TTJA tuvastanud, et kaks Aidu tuulikut ei vasta ehituslubadele ning planeeringutele, nende all olevad killustikukuhjad on ehitusloata ning projektidokumentatsioonita ning ohutust tõendava dokumentatsioonita. “Tuulikute projektdokumentatsioon on vastuoluline, tuulikute enda ohutus on tõendamata ning ehitusprotsessil tervikuna puudub pädev omanikujärelevalve,” loetles Kajak ette veel probleeme Aidu tuulikutega.

"Täna on avalikult välja öeldud, et riigikaitse eelhoiatussüsteemi täiendatakse ning ostetakse üks lisaradar, mis annab tulevikus võimaluse püstitada Aidu tuuleparki kõrgemaid tuulikuid kui täna lubatud. Küll aga ei võta lisaradari paigaldamine ära kohustust tõendada tuulikute ohutus ning seadustada nende ehitustegevus," lisas Kajak.

Delfi palus kommentaari ka rahandusministrilt Martin Helmelt, mida Helme ega tema nõunik siiski ei edastanud.