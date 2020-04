TTJA: kirurgilise maski asemel tolmumaski saanud tarbijad võivad raha tagasi küsida

Riik loobus oma osast, sest selliseid maske eesliinitöötajatele jagada ei kõlba. Magnum ja Semetron otsustasid maskid aga apteekidesse müügile paisata, seejuures mainimata, et tegemist on siiski tolmu-, aga mitte kirurgilise maskiga.

Milles on vahe?

Mõlemat tüüpi maskid on välimuselt üsna sarnased, aga võimekuse järgi jaguneb otstarve erinevalt. Lõikelt on mõlemad seda tüüpi maskid, mis sobiksid välja levivate bakterite takistamist. Oleme harjunud nägema neid kirurgidel või hambaarstidel. See on selleks, et patsiendile ei leviks võimalikke baktereid.

Kirurgilise maski väikeste osakeste filtreerimisvõimekus on 95%, Semetroni ja Magnumi maskidel aga 80%. Viimane on võimeline filtreerima eelkõige tolmu.

Kuna see on võimeline filtreerima eelkõige tolmu, siis on ta määratletud isikukaitsevahendina, mitte aga meditsiinilise maskina.

"FFP1 mask sobib tavainimesele kasutamiseks. Kui viiruseosake levib koos piiskadega, on suurem tõenäosus, et see jääb maski kinni ning see aitab vähendada viiruseosakeste levikut," selgitab Helemäe.

"Kõnealune mask on ka ilmselt parem kui isetehtud mask, sest viimase puhul ei ole teada materjali tihedus ega kaitseomadused. Sellepärast ei tohi isetehtud maski reklaamida kui kaitsemaski," selgitas Helemäe.

Täpsemalt on seni aga selgusetu, mis põhjusel klassifitseeritakse Magnumi ja Semetroni toodud maske FFP1-na, sest see on üldjuhul siiski respiraatori tähis.