TTJA juht Kaur Kajak pöördus pärast kohtumist Martin Helme ja Kert Kingoga prokuratuuri

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik ütles Delfile, et prokuratuur ei avalda üldjuhul inimeste nimesid, kes prokuratuuri poole pöördunud. "Kuivõrd Kaur Kajak on ise prokuratuuris käimise avaldanud, siis kinnitame seda. Täpset jutuajamise sisu prokuratuur ei avalda, sest inimestel peab olema võimalus õiguskaitseasutustega rääkida ja karistusõiguslikku nõu küsida usaldusele lootes," sõnas Kivistik.

Prokuratuur võttis teadmiseks info EKRE ministrite ja Kajaki kohtumisest Aidu tuulepargi teemal. "Seda jagati inimestega, kellel on selleks teadmisvajadus," ütles Kivistik. Riigiprokuratuuri pressiesindaja kinnitas, et ühtegi kriminaalmenetlust sellel kohtumisel toimunu kohta ei ole.

"Jättes kõrvale antud juhtum tuleb märkida, et kindlasti tasub inimestel, kes soovivad jagada oma mõtteid või kõhklusi ühe või teise tegevuse seaduslikkuse kohta, pöörduda õiguskaitseasutustesse. Just nii on võimalik neid inimesi omalt poolt toetada ja nõustada ning teiselt poolt võtta info teadmiseks. Kui see kohe ei oma menetluslikku tähendust, siis võib see olla tulevikus oluline mingite muude tõenditega kõrvutades," lisas Kivistik.