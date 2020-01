Trump tegi ettepaneku luua iseseisev Palestiina riik

Plaan peaks selgemad piirjooned saama täna õhtul, mil Valge Maja tutvustab Donald Trumpi kauaoodatud Lähis-Ida rahuplaani, kirjutab AP.

Selle plaani järgi peaks praegu palestiinlaste kontrolli all olev territoorium enam kui kahekordistuma, samas kinnistaks see Iisraeli kontrolli Jordani jõe läänekaldal paiknevate juudi asunduste üle. Palestiinlased on AP teatel jõudnud juba pakkumisest ära õelda, pidades seda liiga Iisraeli poole kaldu olevaks.

Plaan näeb ette, et nelja aasta jooksul ei rajatakse ühtegi uut asunudst.Trumpi plaan sisaldab ka majandusalaseid ettepanekuid, kuidas Palestiina riik toimida võiks.

Palestiina riik, või täpsemalt selle puudumine, on maailmapoliitka üheks sõlmküsimuseks olnud juba aastakümnete kaupa.

Juba 1947. aastast alates on otsitud lahendusi, mis teeks lõpu vägivallakeerisele Lähis-Idas, kuid selle aja sees on ilmavalgust näinud vaid pool lahendusest - Iisraeli riik. Teise poole, ehk Palestiina omariiklusest on palju deklaratsioone tehtud, ka rida sõdu maha peetud, aga mida seni ikka veel pole, on maailmakaardile kantav uus riik.

11.-12. sajandil eksisteeris enamikul Palestiina aladest Jeruusalemma kuningriik. vahepealse segadusteaja järel kinnistus 16. sajandil aga Palestiina alade kuuluvus Osmanite riigis Damaskuse vilajeti alla, Jeruusalemma sandžakina.