Trump kehtestab Iraani suhtes uued sanktsioonid

Trump ütles, et sanktsioonid on selle eest, et iraanlased ameeriklaste drooni alla lasid, aga ka "paljude teiste asjade eest," kirjutab BBC.

Trumpi sõnul jätkab USA Teherani survestamist, öeldes, et Iraan ei saa mitte kunagi tuumarelva omada.

Pinged USA ja Iraani vahel on viimasel paaril nädalal üha tulisemaks läinud. Asjad eskaleerusid eriti tuliseks eelmisel nädalal, kui Iraan tulistas alla USA mehitamata drooni.

Trump ähvardas selle peale Iraani pommitama asuda, kuid otsustas viimasel hetkel seda mitte teha, öeldes, et inimeste surm ei oleks proportsionaalselt võrdne drooni alla laskmisega.