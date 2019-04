Troonide mäng Roheliste moodi: Evelin Ilves teatas "Kolmeraudses", et kaalub partei esimeheks kandideerimist

Ilves oli neljapäeval külaline Mihkel Raua jutusaates "Kolmeraudne". Raud uuris, mis juhtub, kui Ilves ei osutu valituks, kas eemaldub poliitikas või hakkab Roheliste nimekirjas kandideerima kohalikeks valimisteks.

"Mul alguses ei olnud suuri plaane Rohelistega. Aga nüüd on Rohelistel tulemas üldkogu, kus valitakse uued juhid kaheks aastaks," märkis Ilves. Raud uuris, kas ta plaanib kandideerida. "Tead, võib-olla kandideerin," kostis Ilves. Küsimuse peale, kas esimeheks, sõnas Ilves, et võib-olla.

"Mis võib-olla, tee ära. Väga tore," arvas Raud. "Lihtsalt ma olen aru saanud, et see roheline maailmavaade meil ei edene, kui seda organisatsiooni üles ehita. Kui seal ees ei ole liider," arvas Ilves.

Züleyxa Izmailova kinnitas täna, et lahkub abilinnapea ametist. "Mind õnneks keegi ei sundinud lahkuma, aga sundis lahkuma see teadmine ja see olukord, mis täna siin Eestis valitseb, kus Rohelised ei ole parlamendis esindatud. See on väga tõsine probleem minu ja Roheliste ning üldse keskkonnateadlike inimeste jaoks," ütles Izmailova Raadio 2-le. Ta lisas, et keskendub nüüd erakonna ülesehitamisele. Lisaks sellele on tal palju tegemist ka perega - meedias on leidnud kajastust, et juunis saab ta kolmanda lapse.

Esimest korda valimistele minev Ilves suhtles erinevate parteidega, lõpuks langes liisk ikka Roheliste kasuks. Ta nimetas poliitikasse minemise motivatsioonina president Kersti Kaljulaidi üleskutset, et poliitikasse leiaks tee "rohkem tavalisi inimesi, spetsialiste, kel on elukogemust."