Treenerid, kultuurikorraldajad ja vabakutselised loovisikud saavad valitsuselt 9 miljoni euro suuruse abipaketi

"See on erakorraline lahendus, et aidata töölepinguta töötavatel inimestel kõige kriitilisemast ajast valutumalt läbi tulla," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Erandkorras makstav abipakett sarnaneb oma olemuselt palgatoetustega. Ministri sõnul on see vajalik, sest muidu oleksid piirangute tõttu tegevusest ilma jäävad vabakutselised loovisikud, FIEd, võlaõigusseaduse alusel töötavad treenerid või kultuurikorraldajad suures osas töötukassa palgatoetusega katmata. "Tahame, et need inimesed külma kätte ei jääks."

Täpsed toetusmeetme detailid ja tingimused töötavad välja kultuuriministeerium ning haridus- ja teadusministeerium. Toetuste üldine loogika saab olema võrreldav ja sarnane töötukassa toetuspaketi tingimustele – eesmärk, et piirangute tõttu ei kaotaks inimesed täielikult sissetulekut.

Abipaketi suurus on umbes 9 miljon eurot ning suurem osa sellest kaetakse erakorralisteks kulutusteks mõeldud valitsuse reservfondist.