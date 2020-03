Traumaterapeut: kodune isolatsioon aitab vähendada teiste haigestumise võimalust, nii teed ühiskonnale teene

Muremõtteid saab ohjata



On loomulik kui sa muretsed võimaliku nakatumise pärast. Kui sul on aga liiga palju muremõtteid, mis pole seotud tervisekaebustega, mille osas arstiga konsulteerida, siis tuleks need mõtted kontrolli alla saada. Sa võid need mõtted peatada (öelda endale STOP) ja asendada toetavate mõtetega, näiteks: “ma teen, mida suudan”; “ma tulen toime” või öelda endale midagi, mis on sind ka varem toetanud.

Abiks on kui juhid mõtted eemale: vaatad filme või seriaale, mängid (rahulikumaid) videomänge, lahendad ristsõnu, Sudokut, paned puslet kokku, loed raamatut, mängid lauamänge või tegeled muu endale meelepärase tegevusega. Sa võid oma muretsemist edasi lükata ja piirata seda kindla ajaga päevas. Kuid mitte vahetult enne magamaminekut. Näiteks pealelõunal 10-20 minutit. See on sinu “muretsemise aeg”. Kui muremõtted tulevad teisel ajal ja sa nendega midagi muud peale muretsemise teha ei saa, siis lükka need edasi lubatud muretsemise ajale.

Küsi endalt, kas on midagi, mida sa saad enda olukorda arvestades teha. Midagi, mis parandaks su enesetunnet? Tee seda.

Piisab kui viid end uudistega kurssi mõned korrad päevas

Kui tunned, et pidev uudiste jälgimine teeb sind rahutuks, siis piira seda. See aitab sul rahulikuks jääda. Kuna päeva jooksul uudiseid korratakse, ja kui sa oled pidevas uudistevoos, siis märkad ilmselt peagi, et see sind rahutumaks muudab. Leia endale usaldusväärne ametlik kanal. Piisab kui jälgid seda mõned korrad päevas.

Tasakaalu meile kõigile! Koos saame hakkama!