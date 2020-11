Transpordiga seotud ameteid ühendava uue ameti nimeks saab hoopis transpordiamet

Toimetas: Aleksander Pihlak reporter RUS

Riigikogu majanduskomisjon otsustas tänasel istungil, et Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühinemisel loodava uue asutuse nimeks ei sobi Liikuvusamet ning otsustas, et sobivam ja arusaadavam on Transpordiamet, teatas riigikogu pressiteenistus.