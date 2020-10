Transpordiettevõtte laost avastati kilerullide vahele peidetud kotike kahtlase ainega. Ekspertiis selgitab, millega tegemist

Delfile on vihjatud, et tegemist on Kaubaekspressi lattu Poolast saabunud saadetisega, mis võis sisaldada suures koguses narkootilist ainet.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk kinnitas videot näinuna, et eile reageeris tõepoolest politseipatrull teatele, et ühes saadetises võib olla narkootikume.

"Narkokahtlusega aine pakk toimetati koostise ja koguse väljaselgitamiseks ekspertiisi," lisas Lukk rohkem täpsustusi jagamata. Seda, kust saadetis Eestisse võis jõuda, politsei ei kinnitanud.

Kaubaekspressi tegevjuht Meelis Mäe ütles Delfile, et ei saa asja kommenteerida.

