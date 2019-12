Trammiliikluse analüüsi projektijuht: tunnel Lennujaama ja Lubja vahel tõstaks ühistranspordi kasutust plahvatuslikult

Analüüsis vaadeldi nelja lähipiirkonda, kuhu Tallinnast võiks trammiliin ära tasuda. Selgus, et nii Tabasalu, Maardu, Rae ja Viimsi suunal tasuks kergrööbastee ära. Napilt tasuvuslävendi ületanud Maarduni Luts trammitee loomist tegelikult reaalseks ei pea.

"Kui Viimsi, Tabasalau, Jüri, Peetri ja Assaku piirkondades on näha väga tugevat ja planeeritavat arendustegevust, kus kõik viitab kasvule, siis Maardu puhul sellist arendustegevust näha ei ole," ütles Luts Delfile.

Teine probleem Maarduga on ühendusaja pikkus. "Kui teiste suundade puhul saime luua suhteliselt pika sirge lõigu trassil, kus kergrööbastransport saab liikuda suhteliselt kiiresti, sest tal on võimalik tippkiirusel sõita pikk lõik väheste peatustega, siis Maardu häda on selles, et trass liitub pika siseliiniga. Kuna Laagna teel on palju peatusi, siis see ühendusaeg Maardust Kesklinna ei ole kuigi palju parem tänasest bussiliiklusest," ütles Luts.

Maardus suunal on tema hinnangul mõistlikum lihtsalt bussiliiklust jõulisemalt arendada ja panna käima ekspress buss. "See potentsiaal on seal selgelt olemas," ütles Luts.

Viimsi ja Tabasalu suunal on potentsiaali trammiteele

Kõige rohkem tasuks analüüsi järgi trammiliini rajamine ära Viimsi ja Tabasalu suunal. Kristiine keskusest läbi Haabersti ringi Tabasalu keskuseni läheks ehitus maksma analüüsi järgi 58 miljonit eurot, Kadriorust Viimsini sama palju.

Kuna Viimsi ja Tabasalu piirkondades on näha väga tugevat arendustegevust ja kõik viitab elanikkonna kasvule, siis on need marsruudid ka kõige tasuvamad.