Tramm Štromkasse ja promenaad mööda rannaäärt - millal saab Põhja-Tallinnast kesklinn? Vastab abilinnapea Novikov

Paar nädalat tagasi ütles abilinnapea Novikov, et Stroomi ja Paljassaare randadesse võiks panna käima trammiliinid.

Intervjuus RusDelfile kinnitas Novikov, et linn on reserveerinud ühistranspordi jaoks transpordikoridori - ent millal on võimalik kesklinnast trammiga pääseda Sroomi rannaribale, pole teada. Palju sõltub Voltast ja poolsaare lääneosas asuva Beckeri sadama arengust.

Kavandatav Stroomi trammiharu algaks Telliskivi tänavalt. Võimalikke harusid on võimalik pildilt vaadata. Oranžid punktid tähistavad võimalikke peatusi.

Oranž trammitee on linna poolt reserveeritud transpordikoridor tulevaste plaanide täitmiseks.

"Põhja-Tallinna tänavate läbilaskevõime on hetkel pealinnas kõige kriitilisem. Maanteetranspordi osas on Põhja-Tallinn oma võimalused ammendanud. Ühistransport on toimiv, kuid kui jätkame piirkonna edendamist, tuleb sealne võrk välja arendada. Tulevikus jõuab Põhja-Tallinn elanike arvu poolest Lasnamäele järele," põhjendas tsentrist Koplis uute trammiteede vajalikkust.

Praegu on Põhja-Tallinn, võiks öelda, linna keskpunkt. Noblessner, Lennusadam, Kalaranna, Telliskivi kvartal ja turg, Patarei vangla ja Linnahalli uued plaanid muudavad Tallinna kunagist tööstuslikku piirkonda märgatavalt. Linnal on plaanis ka Põhja-Tallinna rannikuala kohendada (seda näiteks promenaadi loomise näol), kuna Stroomi rand annab Tallinnale kõvasti lisandväärtust juurde.

Detailplaneering Põhja-Tallinna piirkonna edendamiseks võtab Novikovi sõnutsi kõvasti aega ja keskendumist - hetkel arvatakse, et umbes kolm aastat.

"Üldplaneeringu üksikasjad tuleb kooskõlastada päästjate, tuletõrjujatega, tervishoiuministeeriumiga. Tuleb analüüsida transpordiosa, kas on koole ja lasteaedu, milliseid puid võib raiuda, kuhu on kaabel maetud, tuleb vaadata lennukoridori, hinnata tänavate liiklusvõimsust. Alles pärast seda antakse ehitusluba," kirjeldas Novikov vaevalist, ent paljulubavat protsessi.