Trall põhiseaduskomisjonis jätkub ka täna: Kaja Kallas nõuab Jüri Ratase ja Helir-Valdor Seederi seisukohavõttu

Eilne virtuaalistung muudatusettepanekute arutluse tähe all päädis opositsioonisaadikute enneaegse lahkumisega. Põhjuseks asjaolu, et riigikogu IT-osakonnast lülitati Teams'i koosolekul välja kõikide saadikute mikrofonid peale Anti Poolametsa. Viimasele anti ka õigus koosolekust osavõtjatele sõna anda, ent too kasutas seda vaid endale sobivate isikutele sõnavõtu andmiseks.

Valdo Randpere sõnutsi olla käsk selliseks talituseks tulnud Anti Poolametsalt endalt. IT-osakonna spetsialist Rasmus Prik jättis siiski kommenteerimata, kellelt täpsemalt selline suunitlus laekus. Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets märkis, et selline võte meenutavat talle anarhiale või diktatuurile omast olukorda.

Tänasel istungil on võimaldatud teemasid arutada füüsilisel kujul kohtudes. Kell 12 kogunetakse riigikogu August Rei nimelisse ruumi, milles tulist kõneainet pakkuva teemaga edasi kavatsetakse liikuda.

Reformierakonna saadikud nõuavad, et tänasel põhiseaduskomisjoni istungil oleks tagatud opositsiooni saadikutele võimalus sõna võtta.

"Eilselt põhiseaduskomisjoni koosolekult opositsiooni saadikud lahkusid, kuna rääkida võimaldati ainult komisjoni esimehel ja koalitsiooni saadikutel. Kui täna kavatseb komisjoni esimees Isamaa ja Keskerakonna häälte toel jätkata vaikiva ajastu sisseviimist Eesti parlamendis, siis ei näe opositsiooni saadikud mõtet komisjoni töös osaleda. Seega nõuame, et istung viiakse läbi kas füüsilise kohalolu või saadikute tööd mittetakistavas digitaalses vormis," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas pressiteate vahendusel.

Kallas märkis, et säärane "opositsiooni suukorvistamine, nagu toimus eile, on taasiseseisvunud Eesti Riigikogus enneolematu ja lubamatu". Tema sõnul luuakse Isamaa ja Keskerakonna kaasabil pretsedenti, mis võib hiljem valusalt kätte maksta.

"Riigikogu liikmete tööalase tegevuse piiramine ja sõnavõtmise keelamine on selline võimuliidu töörist, mis on vastuolus demokraatliku riigikorraldusega. Oma arvamuse seninägematu riigikogu liikmete vaikima sundimise [kohta - toim.] peavad andma ka riigikogu kauaaegne asespiiker, tänane peaminister Jüri Ratas ja praegune Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder," lisas Kaja Kallas lõpetuseks.